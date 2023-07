JMJ. Rede Expressos reforça oferta e cria apoio a peregrinos

A Rede Expressos vai reforçar a oferta rodoviária nacional e internacional em direção a Lisboa, no final de julho e em agosto, para responder ao aumento da procura no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

A empresa informou esta terça-feira, em comunicado, que o reforço a nível internacional inclui "opções para os peregrinos, turistas e viajantes internacionais", realizando-se, no total, 21 serviços semanais Lisboa-Paris, 28 ligações Lisboa-Madrid, 15 Porto-Madrid, 49 Porto-Santiago Compostela, 56 Faro-Sevilha e uma operação diária para Cadiz e Algeciras. Será ainda reforçado o percurso noturno diário Lisboa-Corunha-Lisboa, com bilhetes Lisboa-Vigo, com preços desde 25 euros.

No serviço nacional o reforço abrange as ligações do Litoral Alentejano (Lisboa-Milfontes), do Algarve e da Linha Oeste, no percurso Aveiro - Figueira da Foz -- Nazaré - Caldas -- Lisboa, bem como as saídas da Gare do Oriente para Faro e Portimão e para o Norte, até Guimarães.

A Rede Expressos "terá no mês de julho uma oferta de 800 serviços por dia", refere o comunicado em que a empresa dá ainda nota de que irá "assegurar um posto de informação no terminal de Sete Rios, em Lisboa, onde estarão voluntários para apoiar os peregrinos". .

No posto, instalado na sala de espera do terminal, estes voluntários "ajudam os peregrinos nas chegadas e partidas e no encaminhamento para os diversos eventos na cidade". Será prestado "um serviço idêntico na Gare do Oriente".

A Rede Expressos é uma rede nacional de autocarros expresso em Portugal, fundada em 1995 e que assegura ligações a mais de 300 destinos em Portugal e no estrangeiro. .

Em 2022, a Rede Nacional de Expressos transportou mais de nove milhões de passageiros através de 70,8 milhões de quilómetros em estradas nacionais e espanholas, italianas e francesas.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ.