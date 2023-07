Homem morre atropelado por camião do lixo em Braga

Um homem com cerca de 70 anos morreu esta terça-feira, em Braga, após ter sido atropelado por um camião do lixo que estava a operar junto a uma passadeira, revelaram à Lusa fontes da PSP e dos Bombeiros Sapadores locais.

O alerta foi dado pelas 11h45, para a Praça do Bocage, tendo os Bombeiros Sapadores retirado o homem debaixo da viatura "em paragem cardiorrespiratória e com muitos ferimentos", revelou fonte do regimento.

Foi depois transportado, "ainda com vida", para o Hospital de Braga, continuou a fonte, confirmando a fonte policial que o óbito "aconteceu quando já estava no hospital".

A PSP tomou conta da ocorrência.