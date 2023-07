Greve dos revisores da CP. “Uma pessoa tem de se habituar”

Os passageiros regulares da ferrovia dão sinais de algum conformismo, apesar dos constrangimentos que as greves dos comboios da CP provocam.

Esta manhã foi de conformismo o tom dominante dos utentes entrevistados pela Renascença na estação de S. Bento, no Porto, na manhã desta terça-feira.



“Ultimamente, já é tão regular que já contamos um bocadinho com isso. Causa transtorno a toda a gente”, diz Manuela Leão, que esteve mais de meia hora à espera de comboio para Marco de Canaveses.

Testemunho semelhante é o de Enilson José. "Ia utilizar o comboio, para trabalhar, mas o desta manhã não saiu”, conta.

O utente da CP explica que vai ficar “perto de uma hora e meia à espera do próximo comboio”, também para Marco de Canaveses. Observa que vai sair prejudicado pela greve, uma vez que é forçado a perder parte do dia trabalho. “Já avisei o patrão. Não me chega a despedir, mas vou ficar com o trabalho atrasado”, explica.

Eduardo Amorim também já está familiarizado com estes constrangimentos. “Sinceramente, já estou habituado. Uma pessoa tem que se habituar, até 6 de agosto vai ser assim”, diz.

O jovem não foi apanhado de surpresa:. “Já sabia que havia greve. Desde que se iniciaram a 21 de julho, tenho sofrido bastante, mesmo para os lados de Aveiro e tudo."

Eduardo pretendia viajar até Guimarães ou Braga no comboio sub-regional. No entanto, “nem um nem outro partiram às 9h30” evai ter que esperar, "em princípio até às 10h00"

O utente realça também a falta de alternativas de transportes públicos nas zonas onde os comboios passam. “Não há muitos autocarros, não facilita a quem anda de transportes públicos, é complicado.

A greve dos revisores da CP começou segunda-feira e vai estender-se até 6 de agosto. Nesta terça-feira são previstas a supressão de mais de 30 comboios que saem da estação de S. Bento desde as 9H30 até às 15H30.