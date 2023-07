Comboios. Suspensa greve dos revisores da CP

A greve dos revisores dos comboios da CP foi suspensa, confirmou esta terça-feira à Renascença fonte sindical. A paralisação ia abranger a Jornada Mundial da Juventude, que decorre entre 1 e 6 de Agosto e que deve trazer a Portugal mais de um milhão de peregrinos.

A CP e o Sindicato Ferroviário de Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) chegaram a acordo.

Os revisores estão em greve desde o início de julho. No último pré-aviso, o SFRCI tinha convocado uma greve para o período compreendido entre as 00h00 de 21 de julho e as 23h59 do dia 6 de agosto.

Segundo um comunicado da CP, o SFRCI "aceita as condições de retribuição anteriormente negociadas e acordadas com as outras organizações sindicais" da empresa.



Antes do acordo ser conhecido, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, mostrava-se otimista num entendimento com os revisores.

"Confirmo, isso sim, que estamos em conversações, como sempre temos estado com os sindicatos todos, e em concreto (o SFRI é), neste momento, o último com que falta chegar a acordo, mas continuamos a acreditar e (estamos) otimistas de que é possível chegar a acordo e evitar a manutenção de greve", referiu João Galamba.