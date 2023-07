Banhos proibidos nas praias de Quarteira e Vale do Lobo

As praias de Quarteira e Vale do Lobo, no concelho de Loulé, foram esta terça-feira interditadas a banhos, avança a SIC Notícias.

A bandeira vermelha foi hasteada devido à presença de coliformes fecais na água.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ordenou a recolha de amostras da água das praias de Quarteira e Vale do Lobo para análises.

A origem dos coliformes fecais na água ainda é desconhecida.

Os banhos foram proibidos numa altura em que milhares de pessoas estavam nas praias.