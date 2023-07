António Costa faz visita a Timor-Leste como Chefe de Governo

O primeiro-ministro, António Costa, iniciou a sua primeira visita oficial a Timor-Leste, que também é a primeira de um chefe de Governo estrangeiro desde a tomada de posse do novo executivo timorense, a 1 de julho.

Na agenda de António Costa, além dos encontros com as mais importantes figuras do Estado, destaque para a visita, no segundo e último dia do programa em Timor-Leste, ao cemitério de Santa Cruz, local onde ocorreu o massacre de 12 de novembro de 1991, durante a ocupação indonésia, e onde morreram mais de 300 timorenses.

Durante a visita oficial de António Costa em Timor-Leste, do ponto de vista institucional, estão previstos encontros com duas figuras históricas de Timor-Leste: o Presidente, José Ramos-Horta, o primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

Além da componente institucional, o programa inclui ainda iniciativas e visitas no âmbito da cooperação entre Portugal e Timor-Leste, um dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

A visita decorre até quarta-feira.