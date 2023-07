Sindicatos e associações da segurança interna em protesto nos aeroportos portugueses

Sindicatos e associações do setor da segurança interna iniciam, esta segunda-feira, uma série de ações de protesto e sensibilização nos aeroportos portugueses, na antecâmara da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

As iniciativas são organizadas pela Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança, arrancando com a realização de concentrações e a entrega de panfletos sobre as condições destes profissionais, a decorrer, segunda-feira e terça-feira, nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro e na Gare do Oriente.

"Vamos estar concentrados nesses locais em alguns períodos da parte da manhã e da tarde e, junto das pessoas que chegarem ao nosso país, transmitir-lhes aquilo que as forças de segurança sentem, a desconsideração que sentem por parte do Governo", afirma o presidente da Associação de Profissionais da Guarda.

A alteração dos estatutos remuneratórios, os descontos para os subsistemas de saúde e a falta de efetivo são algumas das reivindicações do setor.