Segurança no Stop no Porto implica investimento de 6 milhões

O Centro Comercial Stop, no Porto, precisa de um investimento de seis milhões de euros para que sejam asseguradas todas as condições de segurança para a continuação da comunidade musical no edifício, revelou esta segunda-feira o administrador do condomínio.

Ferreira da Silva revelou o número no final de uma reunião com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, para debater uma solução para o Stop, depois de na sexta-feira o autarca ter-se reunido com as associações representativas dos músicos desalojados do local pela Polícia Municipal.

Após revelar que o processo de licenciamento em curso é do condomínio e que este possui um orçamento de cerca de 190 mil euros - o documento apresentado na reunião com o autarca e que o município tornou público é de 2019 – o responsável precisou que esta verba “serve apenas para pagar as despesas”.

Sobre as obras necessárias, foi perentório: “As obras dificilmente serão feitas”, disse, divulgando logo de seguida que “o projeto de alteração implicava seis milhões de euros”.

A solução, segundo Ferreira da Silva, passa por “outras condicionantes mais acessíveis” que não obriguem a gastos “sumptuosos”.

“O grande problema do Stop são ‘sprinklers’, uma ventoinha que há nos tetos para injetar água em caso de incêndio e, isso, estamos a falar de um investimento muito grande [para a sua instalação), divulgou o responsável do condomínio.

Neste contexto, admitiu, o “condomínio não tem outra solução se não aceitar” as condições da câmara.

“Acho bem. Esclareceram-se alguns pontos e aceitamos o que a câmara pretende para a abertura do centro. Da nossa parte não há nenhum inconveniente”, disse sobre a solução para o imóvel que aloja “cerca de 140 proprietários”, contabilizou.