MP pede prisão domiciliária para Armando Pereira ou caução de 10 milhões

O Ministério Público pediu esta segunda-feira prisão preventiva para Hernâni Vaz Antunes, o empresário suspeito no processo ligado ao confundador da Altice, Armando Pereira.

Hernâni Vaz Antunes entregou-se às autoridades no Porto no passado sábado, 15 de julho, dois dias após o início da operação do Ministério Público (MP) e Autoridade Tributária (AT).

Segundo o "Observador", a medida de coação máxima foi promovida pelo procurador Rosário Teixeira, que fundamenta a prisão preventiva com o perigo de fuga do empresário, depois de Vaz Antunes ter estado em parte incerta durante dois dias, após as primeiras detenções da operação.

O Ministério Público propõe ainda ao juiz de instrução Carlos Alexandre a imposição de uma caução de 10 milhões de euros a Armando Pereira, o cofundador da Altice, a quem também foi pedida prisão domiciliária.