JMJ. Nazaré acolhe 850 peregrinos dos cinco continentes

"Bom dia, sou o Padre Angel, sou argentino, de uma cidade do sul do país, na Patagónia. Fui ordenado há um ano e dias". Há pouco mais de um ano que o argentino Ángel Azurra Rodriguez é padre em Bárrio, Famalicão da Nazaré e Pederneira - e já tem em cima a responsabilidade de garantir o acolhimento de cerca de 850 peregrinos. O acolhimento de outros teve de ser recusado. "Por exemplo, havia um grupo da Austrália com 400 peregrinos. Nós tivemos de lhes dizer que não tinhamos capacidade", explica o Padre Angel, que sublinha, contudo, que vão receber grupos de peregrinos de Espanha, Itália, Japão e Uganda - só para referir algumas nacionalidades. Grupos que obrigaram a uma preparação que já começou há alguns meses e que contou com a ajuda das autoridades, como da autarquia, que "deu imensa ajuda", de privados e das pessoas da paróquia, que estão a ajudar imenso com água, sacos do lixo... Com "tudo o que é preciso para acolhermos estes jovens".

Receção do Pavilhão Gimnodesportivo da Nazaré. Foto: João Cunha/RR Pavilhão Gimnodesportivo da Nazaré.Foto:João Cunha/RR Pavilhão Gimnodesportivo da Nazaré.Foto:João Cunha/RR

Um acolhimento que teve contactos vários com os responsáveis de cada grupo, que revelaram o programa do que pensam fazer, quando chegarem. E aqui, logo o primeiro alerta. "No dia 15 inaugurámos a temporada de verão, de praia, aqui na Nazaré. Um extra muito grande, para alkém do fluxo normal aqui no santuário da Nazaré". São peregrinos que vêm - não através da Fundação da Jornada Mundial da Juventude - mas por alocação direta. "Falaram diretamente connosco. Nós tratamos de um lugar para pernoitarem. Tudo o que for mobilidade, alimentação e seguros corre pelo grupo. Têm tirmos próprios. Ao virem por alocação directa não farão algumas coisas, nem da pré-Jornada nem da Jornada". Certo é que estes peregrinos, que vão ser acolhidos no Pavilhão Gimnodesportivo da Nazaré, não vão dormir no chão, como muitos outros. "Normalmente na Páscoa, organizamos um evento de andebol, o Nazaré Cup, que acolhe centenas de jovens praticantes da modalidade. E nós fomos comprando colchões, que ficam dispersos em salas de aula das escolas e nos pavilhões, onde esses jovens pernoitam. E temos na nossa posse um conjunto de colchões que vamos usando sempre que são necessários", explica o vice-presidente da autarquia, com os pelouros do Desporto, Juventude, Educação e Saúde.