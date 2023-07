Incêndios na Grécia. Embaixada em Atenas localiza 19 portugueses

A Embaixada de Portugal em Atenas já localizou 19 portugueses naquele país, que se encontra assolado por incêndios nos últimos dias. Segundo as informações mais recentes disponibilizadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, Portugal está "em contacto com 19 portugueses" na Grécia, na sequência dos incêndios que estão a afetar este país, e que já obrigou as autoridades a proceder a operações de retirada de pessoas.

"A Embaixada de Portugal em Atenas acompanha a situação de incêndios florestais que se vive na Grécia e está a prestar todo o apoio necessário aos portugueses, que se encontrem no país e em particular na ilha de Rodes, sejam os que entraram em contacto com a embaixada, como contactando os residentes ou que estão registados naquela secção consular", lê-se num comunicado enviado às redações.

"Para já, a embaixada de Portugal em Atenas está em contacto com 19 portugueses, sendo três residentes no território", acrescenta-se no comunicado, que salienta também o número do Gabinete de Emergência Consular +351217929714/+351961706472 e a importância de registo na aplicação do Viajante para quem planeia deslocações, em https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-via... e em https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/gabinete-de-emergencia-consular-gec.

Nos últimos dias, as autoridades gregas têm procedido a operações de evacuação nas ilhas de Rodes e Cofru, e algumas companhias turísticas suspenderam as operações.