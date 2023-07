Incêndio em zona de mato obriga ao corte do Eixo Norte-Sul em Loures

Um incêndio em zona de mato obrigou esta segunda-feira ao corte de trânsito nos dois sentidos do Eixo Norte-Sul, na zona de Camarate, em Loures. Pelas 16h30, a circulação já tinha sido retomada.

O alerta para o fogo foi dado pouco depois das 14h00, sendo dado como dominado já depois das 15h00.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo em estado de resolução conta com 32 operacionais no local e nove meios terrestres.

[notícia atualizada às 16h30]