IGAI abre processo disciplinar a militares envolvidos em agressões na Caparica

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) anunciou nesta segunda-feira a abertura de um processo disciplinar aos militares da GNR envolvidos em agressões no Monte da Caparica, Almada, tendo em conta "a natureza e aparente gravidade dos factos".

"Na sequência de comunicação recebida hoje da Guarda Nacional Republicana, sobre factos ocorridos pelas 3h50 do dia 23 de julho de 2023 com uma patrulha do posto territorial da Trafaria, concelho de Almada, e dada a natureza e aparente gravidade dos factos, a Inspeção-Geral da Administração Interna solicitou ao ministro da Administração Interna a avocação dos processos disciplinares já abertos pela GNR", explica a IGAI, num comunicado publicado na página da Internet.

A GNR já tinha anunciado, em comunicado, a abertura de um processo de natureza disciplinar aos militares envolvidos e que os factos, três elementos da corporação a agredirem um homem, seriam comunicados à Inspeção Geral da Administração Interna.

Vídeo mostra agressão dos militares

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra três militares da GNR a agredirem um homem que tentava fugir depois de uma abordagem das autoridades.

Num esclarecimento sobre a intervenção policial no Monte da Caparica, a Guarda Nacional Republicana indica que, pelas 3h50 de domingo, uma patrulha do posto territorial da Trafaria, no concelho de Almada, durante uma ação de patrulhamento tomou conhecimento da existência de disparos de armas de fogo no Monte da Caparica.

Segundo a GNR, a patrulha deslocou-se "de imediato para o local, onde detetaram uma viatura suspeita a circular que adotava uma condução perigosa", que se colocou em fuga perante a presença da polícia.

"Os militares da Guarda iniciaram o seguimento tendo o suspeito imobilizado a sua viatura e continuando a fuga apeada. No decorrer da ação policial os militares da GNR depararam-se que o suspeito possuía uma arma branca", acrescenta aquela força de segurança, referindo que da ação resultou a detenção de um homem de 30 anos e que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almada.

A GNR indica ainda que foi aberto um processo de natureza disciplinar aos militares, que agora se encontra na IGAI, após ter tomado conhecimento de um vídeo que circula nas redes sociais.