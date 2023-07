Estação de comboios do Cais do Sodré vai encerrar em dezembro

A estação de comboios do Cais do Sodré, em Lisboa, vai fechar no final do ano. Em causa estão as obras do metro para concluir a construção da nova linha circular.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pela CNN Portugal, que adianta que a paragem deverá durar, pelo menos, três meses.

Em declarações na Assembleia da República, o presidente do Metro de Lisboa, Vitor Domingues dos Santos, reconheceu que a obra “com um grau de dificuldade enorme” vai trazer “muitos constrangimentos” e “impacto nas vidas pessoas”, mas que “é inevitável”.

“Quando chegarmos da estação de Santos ao Cais de Sodré vamos ter de desviar as linhas da CP e da Carris”, explicou Vitor Domingues. “Vamos ter muitas perturbações na vida das pessoas.”

A expansão da linha circular do Metro de Lisboa prevê o prolongamento da estação do Rato ao Cais do Sodré com duas novas estações na Estrela e em Santos.

As obras, anunciadas em junho de 2017, implicam um investimento superior a 330 milhões de euros.