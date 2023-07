Alojamento universitário. Apoio pode chegar aos 330 euros

O reforço do complemento de alojamento para estudantes do Ensino Superior pode levar a um apoio máximo de 336 euros no ano letivo 2023/24, que arranca dentro de um mês. Relativamente ao ano anterior, a subida máxima de 26 euros na zona de Lisboa e de 24 euros no Porto tem em conta a subida dos valores das rendas praticadas no mercado imobiliário.

O secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, presente na reitoria da Universidade do Porto para acompanhar o primeiro dia de candidaturas da 1.ª fase de acesso às universidades esta segunda-feira, explicou à Renascença o reforço dos apoios aos novos estudantes.

“É um valor que é diferenciado, de acordo com o indicador do INE, que vai essencialmente de cerca de 250 euros a um pouco mais de 330 euros. É mais elevado em Lisboa e depois vai por níveis, ajustando exatamente ao custo de vida, porque sabemos que o custo de alojamento é diferente em diferentes partes do país.”

O secretário de Estado adianta que o ajuste dos critérios para atribuição de bolsas vai permitir aumentar o número de beneficiários para mais de 5 mil novos estudantes.

“Mais estudantes serão elegíveis para beneficiar de bolsa. Nós contamos pelo menos mais de cinco mil, mas é provável que sejam mais estudantes a beneficiar, porque o nível de rendimento segundo o qual os estudantes podem candidatar-se a bolsa é um nível mais alto e, por outro lado, o valor das bolsas aumenta.”

Pedro Nuno Teixeira garante ainda que o Governo está a cumprir os prazos relativamente à construção de novas residências universitárias e aumentará a oferta pública de alojamento universitário até ao final deste ano civil.

“Até ao final deste ano, vamos ter mais nove residências prontas e no próximo ano mais oito. É verdade que o grande aumento que o plano nacional de alojamento do Ensino Superior vai trazer vai sentir-se sobretudo a partir de 2025, mas há de facto um grande crescimento previsto e as obras estão a avançar ao ritmo que estava previsto”, remata.

Gabinete apoia estudantes em situações excecionais

A Universidade do Porto respondeu ao repto da Direção-Geral do Ensino Superior e garante o funcionamento do Gabinete de Acesso ao Ensino Superior, que presta auxílio a estudantes candidatos a qualquer universidade, pública ou privada.

Longe das habituais e intermináveis filas de estudantes candidatos, o espaço encontrava-se esta manhã com cerca de uma dezena de jovens que levavam algumas dúvidas pontuais, alguns deles estudantes em instituições de ensino internacionais que carecem de acreditação para o sistema de ensino português.

É o caso de Daniela e e também de Mariana, que estudaram no CLIP - Escola Internacional do Porto -, e vão candidatar-se a licenciaturas, uma em Marketing no ISCAP, a outra em Direito, na Universidade Católica do Porto.

"Nós somos alunas do CLIP, que é um colégio Internacional, e foi-nos dito que é mais fácil fazer com ajuda, porque é uma coisa diferente para nós, de fazer, e também sinto-me mais confiante a fazê-lo aqui presencialmente", explica Daniela.

“Nós viemos aqui por precaução mesmo porque, como o nosso Colégio tem procedimentos diferentes e nós não fizemos os exames nacionais, preferimos encarar presencialmente” , acrescenta Mariana.

A primeira fase de candidaturas vai decorrer até 8 de agosto deste ano. O gabinete de acesso ao Ensino Superior funcionará durante o mesmo período.