Agentes da polícia suspeitos de tráfico de droga ficam em prisão preventiva

Os três polícias do Comando Metropolitano do Porto detidos, na quinta-feira, por suspeitas de tráfico de droga, peculato e prevaricação ficaram em prisão preventiva, após terem sido ouvidos em primeiro interrogatório judicial, revelou nesta segunda-feira fonte policial.

Os três suspeitos começaram a ser ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto ainda sexta-feira, ao final do dia, e prosseguiram no sábado, tendo os detidos ficado sujeitos à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, revelou fonte judicial à Lusa.

Os detidos foram transportados para o Estabelecimento Prisional de Évora.

Os três polícias, que exerciam funções no Comando Metropolitano do Porto, foram detidos na quinta-feira pela PSP, por suspeitas de tráfico de droga, peculato e prevaricação, na sequência de uma investigação que culminou com três buscas domiciliárias.

De acordo com PSP, esta operação decorreu "de uma investigação sobre os crimes de tráfico de estupefacientes, peculato e prevaricação, e em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito".

A PSP determinou de imediato a instauração de procedimento disciplinar.

No comunicado, esta polícia não especifica onde trabalham estes três polícias, mas o diário Correio da Manhã escrevia na quinta-feira que os três detidos pertenciam às Equipas de Intervenção Rápida da PSP do Porto e que a investigação é liderada pela Divisão de Investigação Criminal (DIC).