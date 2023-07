Marcelo felicita seleção feminina pela "qualidade técnica e garra"

O Presidente da República felicitou hoje a seleção portuguesa feminina de futebol pela "qualidade técnica e garra" na estreia no mundial, mostrando-se convicto de que, apesar da derrota, será possível converter o "impossível em possível" nos próximos dois jogos.

"O Presidente da República falou ao treinador Frederico Neto, logo após o termo do desafio de Portugal contra a seleção dos Países Baixos -- vice-campeã mundial --, felicitando pela qualidade técnica e garra da nossa equipa feminina de futebol, numa estreia em fase final", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República.

De acordo com mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a sua convicção de que está ainda ao alcance da seleção feminina de futebol "converter o que, para muitos, era impossível em possível nos próximos dois jogos".

Presente na Nova Zelândia para assistir ao jogo esteve o primeiro-ministro, António Costa, que sublinhou no final do jogo que a atitude desta seleção é "um exemplo", apesar da derrota.

"É um bom exemplo para todos nós. Perante a adversidade, o que podemos fazer é lutar e, quando as coisas não estão a correr bem, é dar a volta e seguir em frente", apontou o chefe do Governo português, no final do encontro, na zona mista do estádio de Dunedin, na Nova Zelândia.

A seleção portuguesa feminina de futebol perdeu hoje por 1-0 com os Países Baixos, na sua estreia absoluta num Mundial, em encontro da primeira jornada do Grupo E, em Dunedin, na Nova Zelândia.

A formação comandada por Francisco Neto volta a jogar na quinta-feira, defrontando o Vietname, em Hamilton, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, em Auckland, em 1 de agosto, pelas 19h00 (08h00).