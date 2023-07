Um morto e um ferido grave em acidente na A25 em Águeda

Um homem morreu e outro ficou ferido com gravidade numa colisão entre um veículo pesado e um ligeiro, hoje à tarde na Autoestrada 25 (A25), perto de Valongo do Vouga, em Águeda, disse à Lusa fonte da GNR.

Além do morto e do ferido grave, o acidente, que aconteceu ao quilómetro 39 da autoestrada que liga Aveiro e Viseu, provocou ferimentos ligeiros em duas mulheres, segundo a mesma fonte do Destacamento de Trânsito de Aveiro da GNR.

O alerta para a colisão, na sequência da qual "o veículo ligeiro capotou e caiu numa ravina", foi dado às 15:45. O acidente ocorreu no sentido Viseu-Aveiro.

Pelas 18:45 ainda estavam a decorrer operações na zona do acidente, circulando-me apenas na via mais à esquerda.