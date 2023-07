Terreno que já deu batatas e legumes consagrou hoje o Rock in Rio Febras

A curiosidade, a publicidade e a dimensão que o pequeno festival atingiu após a polémica com o Rock in Rio Lisboa, devido ao nome, surpreenderam Fernanda Oliveira, que cede parte do terreno, onde, pelas 20:30, estão centenas de pessoas a ouvir um Dj, esperando a organização que o pico da lotação seja atingido a partir das 21:00. O festival, esse, vai decorrer "até a GNR chegar".



A agora reformada, que mora ao lado do recinto, explicou à agência Lusa que os terrenos, banhados por um dos lados pelo pequeno rio Febras, já foram usados no cultivo de batatas e de legumes, mostrando-se orgulhosa com o festival, o qual foi abraçado por toda a comunidade local como um desígnio comum.

Ao longo da tarde, os parques de estacionamento foram ficando cheios à medida que os festivaleiros iam chegando. Em grupos, em famílias, com jovens e crianças.

Da parte de fora do recinto, num dos lados da rua vende-se "merchandising", no outro está a Casa do Povo de Briteiros, quartel-general da organização, e onde a comunicação social tem direito a uma sala com todas as condições para trabalhar.

À entrada do Parque Fluvial de Briteiros, um "outdoor" com o mapa da Europa e uma roda a vermelho a sinalizar a pacata freguesia de Briteiros, no qual se pode ler: "Festival de Rock que acontece perto do Rio Febras" e "O Festival com eles no sítio".

A entrada no recinto é feita após a troca dos passes gratuitos "online" por uma pulseira e de uma revista efetuada por elementos de uma empresa de segurança privada. No espaço é visível a presença de militares da GNR, uma ambulância e bombeiros com equipamentos de primeiro socorro.

Além de poderem desfrutar das várias bandas e Dj locais, que vão atuando ao logo da tarde e da noite, os festivaleiros podem comer e beber nos vários pontos de venda existentes no recinto, carregar o telemóvel, mas há também quem aproveite a oportunidade para dar um mergulho na pequena praia fluvial (no exterior do recinto) ou até cortar o cabelo.

"Hoje já cortei cinco [cabelos], mas há sempre pessoal a passar e a pedir para reservar uma vaga", conta à Lusa Pedro Cunha, que tem uma barbearia na vizinha vila das Taipas, e que decidiu colocar um "spot" no festival também para divulgação.

Voltando aos comes e bebes, uma "febra no pão", bifana ou bifana de legumes custa 3,5 euros, o pão com chouriço 3 euros e o caldo verde 2 euros. O fino pequeno custa 1,5 euro, o grande 3 euros, sumos custam 1,5 euros e por uma garrafa de água paga-se 1 euro.

Todo o trabalho realizado neste festival que "respira rock, solidariedade e alegria" é realizado por cerca de 80 voluntáriosm e as receitas revertem para causas sociais relacionadas com a Casa do Povo local.