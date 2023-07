Marinha Portuguesa acompanhou navio russo e não detetou qualquer atividade irregular

A Marinha Portuguesa acompanhou desde quinta-feira até hoje um navio russo durante a passagem pela Zona Económica Exclusiva do continente, não tendo sido detetada qualquer atividade irregular, anunciou em comunicado aquele ramo das Forças Armadas.

Com o objetivo de "garantir uma vigilância eficiente da atividade nas águas portuguesas", o acompanhamento deste navio russo, que tem como destino o Mar Mediterrâneo, foi realizado pelos navios da República Portuguesa D. Francisco de Almeida e Figueira da Foz.

"A missão decorreu dentro da normalidade, tendo o navio realizado o trânsito sem ter sido detetada qualquer atividade irregular", assegura a Marinha. .

No âmbito da monitorização diária do Centro de Operações Marítimas da Marinha e do empenhamento de unidades navais, os dois navios portugueses fizeram o "acompanhamento de um navio mercante de carga geral com bandeira russa e proveniente de Ekonomiya, Arkhangelsk, Rússia".

"A Marinha continuará a cumprir a sua missão de vigilância dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, acompanhando a passagem destes navios, por forma a garantir a salvaguarda e defesa dos interesses nacionais no mar", pode ainda ler-se.