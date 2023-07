DGS. Novo surto de "monkeypox" com 37 casos em Lisboa e Vale do Tejo

Um total de 37 casos de infeção pelo vírus monkeypox foi detetado em Portugal desde junho na região de Lisboa e Vale do Tejo, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Após três meses sem novos casos de mpox reportados em Portugal, confirmaram-se 37 novos casos desde 19 de junho de 2023", adianta um comunicado publicado no "site" da DGS sobre este surto da doença anteriormente conhecida por monkeypox.

Segundo os dados agora divulgados, 12 casos de infeção foram confirmados entre 12 e 30 de junho e restantes 25 casos entre 1 e 20 de julho.

Estes novos casos são referentes a homens residentes na região de Lisboa e Vale do Tejo, a maior parte com idades entre os 20 e os 40 anos, avança ainda a direção-geral, que recomenda o cumprimento das orientações previamente definidas para interromper as cadeias de transmissão e para a proteção dos mais vulneráveis.

Em maio, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o fim da emergência de saúde pública internacional para a doença mpox, o mais alto nível de alerta que estava em vigor desde julho de 2022.

Os últimos dados da DGS, disponibilizados em 30 de junho, indicavam que Portugal tinha identificado 965 casos confirmados de mpox desde 3 de maio de 2022, quando foi detetada a presença do vírus em Portugal, registando também uma morte.

De acordo com a OMS, entre 1 de janeiro de 2022 a 11 de julho, foram notificados à organização um total de 88.288 casos em 112 países e territórios e 149 mortes.

Os sintomas mais comuns da infeção são febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos com o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas.

O vírus transmite-se por contacto físico próximo, nomeadamente com as lesões ou fluidos corporais, ou por contacto com material contaminado, como lençóis, atoalhados ou utensílios pessoais.