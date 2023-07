Detido suspeito de roubos a bancos, CTT e carrinha de valores em Lisboa e Algarve

A Polícia Judiciária anunciou, este sábado, que deteve um homem suspeito de roubos em estabelecimentos bancários e de câmbio, estações dos CTT e uma carrinha de transporte de valores, nas zonas de Lisboa, linha de Sintra e Algarve.

Em comunicado de imprensa, a Polícia Judiciária (PJ) refere que os roubou foram registados entre os dias "27 de maio e 21 de julho", nas zonas de "Lisboa, linha de Sintra e Algarve (Portimão e Alvor)" e que o suspeito detido tem 38 anos de idade e não tem antecedentes criminais.

"O indivíduo alternava os locais e as regiões onde cometia os assaltos para dificultar a investigação", lê-se no comunicado.

Segundo a PJ, o suspeito punha-se em "fuga pós o cometimento dos crimes", tendo esta sexta-feira "sido localizado e detido".

"As diligências levadas a cabo conduziram à identificação do autor dos factos, assim como à apreensão de vários objetos com relevância para a prova, entre os quais a arma que o suspeito utilizava no cometimento dos assaltos, que se revelou ser de airsoft".

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação conduzida pela Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT).

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.