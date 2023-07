Perigo máximo de incêndio em vinte e cinco concelhos de cinco distritos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio vinte e cinco concelhos dos distritos de Faro, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Viseu

Em perigo muito elevado estão mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Viseu, Guarda Vila Real, Braga, Aveiro e Bragança

Vários concelhos de todos os distritos do continente, exceto Viana do Castelo, estão em perigo elevado de incêndio.

Por causa das condições meteorológicas, o perigo de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até terça-feira.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê para o continente períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado no Sul, chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro durante a manhã e aguaceiros no Norte durante a tarde e vento por vezes forte na faixa costeira e nas terras altas do Sul.

As previsões do IPMA apontam ainda para uma pequena descida da temperatura no sotavento algarvio e da mínima na região Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Lisboa e Faro) e as máximas entre os 22 (no Porto) e os 31 (em Castelo Branco, Évora e Faro).

Para sábado, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal nas regiões Centro e Sul, vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas e subida da temperatura máxima.

No domingo, as previsões apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral Norte e Centro até ao meio da manhã, vento fraco a moderado (até 30 km/h) a predominar de noroeste, pequena descida da temperatura máxima no Norte e Centro e pequena subida de temperatura na região Sul.