Operação Picoas. Falta de condições na PSP motiva transferência de detidos

Os suspeitos masculinos, que estavam nas celas da sede do comando da PSP de Lisboa, em Moscavide, foram encaminhados para o estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária.

Os detidos da operação Picoas (caso Altice) foram transferidos de celas da PSP de Lisboa para a prisão na noite desta quinta-feira. De acordo com a notícia avançada pela CNN Portugal , o motivo é a falta de condições sanitárias.

Os suspeitos da Operação Picoas, entre os quais está o confundador da Altice, Armando Pereira, têm sido alvo de interrogatórios desde o início da semana e devem ficar a conhecer as medidas de coação na segunda-feira.

A Operação Picoas investiga a alegada "viciação do processo decisório do grupo Altice em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência", e aponta para corrupção privada na forma ativa e passiva.

As autoridades consideram que o Estado pode ter sido lesado em mais de 100 milhões de euros.