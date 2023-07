Narcotráfico. Cinco detidos ao largo do Algarve

Cinco homens foram detidos na última noite, ao largo do Algarve, numa lancha de alta velocidade que serviria para o tráfico de droga, revelaram esta sexta-feira as autoridades portuguesas.

As detenções ocorreram durante uma operação conjunta da Autoridade Marítima Nacional, da Marinha Portuguesa e da Força Aérea.



Da operação resultou a apreensão de uma embarcação de alta velocidade suspeita de atividade de narcotráfico, com 30 jerricans de combustível, e a detenção de cinco indivíduos do sexo masculino, de nacionalidades espanhola e marroquina, com idades compreendidas entre os 29 e os 41 anos, divulgou a Autoridade Marítima Nacional.

As autoridades informam que a embarcação apreendida e os homens detidos foram conduzidos para o porto de Faro, a fim de se efetuarem as diligências de investigação.

A Força Aérea Portuguesa, na sequência desta missão conjunta, identificou e monitorizou outras embarcações relacionadas com o narcotráfico, tendo sido posteriormente perseguidas por meios da Polícia Marítima e da Marinha Portuguesa, acrescenta a nota.

De acordo com a Autoridade marítima, operações deste tipo já levaram à detenção de 61 pessoas, à apreensão de 26 embarcações de alta velocidade e de 29,5 toneladas de produto estupefaciente, só este ano.