GNR na estrada com concentrações de motos "debaixo de olho"

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar a partir desta sexta-feira e até domingo o patrulhamento e fiscalização rodoviária”, direcionado a veículos a motor de duas rodas.

A Operação denominada “Moto II” vai focar-se principalmente nos eventos relacionados com motociclos, em especial nos acessos à área onde decorre a “41.ª Concentração Internacional de Motos”, no Vale das Almas, em Faro.

Em comunicado, a força de segurança explica que o objetivo é “contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança”.

De acordo com a GNR, os eventos relacionados com motociclos, nomeadamente as ‘concentrações moto’, pela sua dimensão e exposição mediática, constituem-se como eventos que geram um grande afluxo e concentração de participantes e de espectadores, gerando constrangimentos de relevo à normal circulação rodoviária nos principais eixos rodoviários e nos acessos diretos às zonas de espetáculo”.

Prevendo-se um aumento significativo do volume de tráfego de veículos de duas rodas a motor nos principais eixos rodoviários de acesso à região do Algarve, a GNR vai estar na estrada para prevenir a sinistralidade rodoviária.