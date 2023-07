Futebolista Pione Sisto apoia seita do Reino do Pineal

Veja também:

Pione Sisto, internacional dinamarquês a representar o FC Midtjylland, mostrou apoio público à seita Reino do Pineal, que está a ser investigada pela Polícia Judiciária e pela Procuradoria-Geral da República.

Numa publicação no Instagram, o jogador confirmou a sua ligação à seita garante que vai continuar a apoiá-la. "Enquanto a Fundação do Pineal continuar a viver legalmente, pacificamente e espiritualmente de acordo com as próprias regras, irei continuar a apoiá-la de todas as formas que consiga", pode ler-se ainda no comunicado.

"O mundo precisa de mais organizações que coloquem a natureza, o ambiente, a saúde e o bem-estar antes do lucro", considera o jogador, que é também o proprietário da quinta de 4,7 hectares onde está instalada a autoproclamada Fundação Reino do Pineal.