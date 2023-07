Freixo de Espada à Cinta. Praia fluvial da Congida interditada a banhos

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) informou que a praia fluvial da Congida, em Freixo de Espada à Cinta, está interditada a banhos desde terça-feira divido à presença de cianobactérias e Enterococos na água balnear.

"A interdição decretada no dia 18/07/2023 do uso das águas para fins balneares na água balnear da Congida é da responsabilidade da Delegada de Saúde Regional do Norte. De referir que a interdição prende-se com a presença de cianobactérias e Enterococos na água balnear", indicou a APA, após questionada pela Lusa sobre a interdição deste espaço de lazer, situado no distrito de Bragança.

A APA acrescenta na mesma nota que "através da Administração da Região Hidrográfica do Norte, no âmbito das suas competências, está a acompanhar a situação, tendo também realizado novas amostragens".

"Assim que forem conhecidos os resultados das análises efetuadas serão comunicados à Autoridade de Saúde Regional, que avaliará as condições para repor a prática balnear nesta praia", refere.

A APA salienta que a gestão das águas balneares tem como objetivos a proteção da saúde humana e a preservação, proteção e melhoria da qualidade do ambiente.

O presidente da câmara de Freixo de Espada à Cinta, Nuno Ferreira, disse estar em contacto permanente com as autoridades e a acompanhar de perto toda a situação, em colaboração com as autoridades competentes.

De acordo com o autarca, ainda não há uma data prevista para a reabertura deste espaço balnear.