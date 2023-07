Dois detidos em caso de homicídio em Miranda do Corvo

Dois suspeitos, um homem e uma mulher, alegadamente ligados a um violento homicídio por esfaqueamento ocorrido em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, estão "sob custódia" da Polícia Judiciária (PJ), anunciou esta sexta-feira aquela polícia de investigação criminal.

Em comunicado, a PJ revelou que, na sequência da investigação iniciada na quinta-feira, "foram obtidos elementos indiciários que permitiram, desde já, identificar dois suspeitos, os quais se encontram sob custódia" daquela polícia.

Em causa está o aparecimento, ao início da manhã de quinta-feira, junto ao nó da autoestrada 13, em Miranda do Corvo, de um cadáver de um homem, com cerca de 50 anos, "com sinais evidentes de ter sido vítima de crime violento, com recurso a arma branca".

Fonte da Diretoria do Centro da PJ, ouvida pela agência Lusa, precisou que a mulher foi "formalmente detida" ao final da tarde de quinta-feira, enquanto o outro suspeito foi identificado e "provavelmente acabará também detido", estando ainda a ser realizadas "diligências probatórias", indicou.

Embora sem adiantar dados específicos sobre o envolvimento de cada um dos suspeitos, a fonte da Polícia Judiciária frisou que ambos estão indiciados como tendo "comparticipado no crime de homicídio" e as investigações prosseguem.