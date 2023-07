Creches gratuitas. Governo antecipa vagas no privado face a escassez no setor social

O Governo antecipou a ativação da oferta suplementar da rede lucrativa de creches face à escassez no setor social, anunciou esta sexta-feira a secretária de Estado da Inclusão, explicando que em julho já não existiam vagas em alguns concelhos.

O despacho que altera os critérios de definição de falta de ofertas de vagas gratuitas da rede solidária e social foi publicado hoje em Diário da República e, em declarações à agência Lusa, Ana Sofia Antunes explicou que o objetivo é assegurar “alguma previsibilidade e algum tempo para [as famílias] saberem onde vão ter vaga”.

O Governo tem cerca de sete mil vagas protocoladas com a rede lucrativa no âmbito da gratuitidade das creches e, até agora, essa oferta suplementar só era ativada quando, a partir de setembro, se verificasse a inexistência de vagas em toda a rede solidária e social de um concelho.

“Mantemos esse principio, mas tendo em atenção o nível muito elevado de esgotamento das vagas e o levantamento que fizemos no início do mês de julho (…), entendemos publicar um despacho no sentido de autorizar as creches lucrativas que trabalham connosco, e são cerca de 430, a poderem, desde já, comunicar às famílias que estarão na gratuitidade em setembro”, explicou a secretária de Estado.

De acordo com Ana Sofia Antunes, é uma das medidas para responder à escassez de lugares disponíveis nas creches do Governo que, no início do mês, anunciou um conjunto de “mecanismos especiais” com vista a um “aumento de capacidade rápido”.