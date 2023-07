Santa Marta de Penaguião. Detido suspeito de abuso sexual de duas crianças

Um homem de 69 anos foi detido pela suspeita do crime de abuso sexual de duas crianças, em Santa Marta de Penaguião.

O Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ diz, em comunicado, que o homem está "fortemente indiciado" pela prática do crime de abuso sexual de que terão sido vítimas duas crianças, com 8 e 11 anos.

De acordo com a polícia, os factos ocorreram no dia 26 de março, nas proximidades de uma habitação em Santa Marta de Penaguião, no distrito de Vila Real.

O detido foi presente a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais grave, a prisão preventiva.