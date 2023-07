Marcha lenta reivindica hospital nas Caldas da Rainha

Cerca de 30 carros circulam esta quinta-feira em marcha lenta entre as Caldas da Rainha e Óbidos, num protesto promovido por um grupo de cidadãos que reivindica a construção do novo hospital do Oeste na confluência destes dois concelhos.

Organizada pelo movimento “Falo pela tua Saúde”, a caravana vai circular entre as Caldas da Rainha e Óbidos durante toda a manhã para despertar a população da região para “o estado da Saúde no Oeste” e contestar a decisão anunciada pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, de localizar o novo hospital do Oeste (NHO) no Bombarral, explicou à agência Lusa o porta-voz, Jorge Reis.

“Depois de todas estas notícias que deixam completamente desagradada toda a população do Oeste Norte, está na altura de, principalmente o concelho das Caldas, se unir em torno de uma causa”, disse o representante, sustentando que a melhoria dos cuidados de saúde “não pode ser dissociada da construção do novo hospital”.

O movimento recusa aceitar que o concelho das Caldas da Rainha perca o hospital, uma das três unidades que integram o Centro Hospitalar do Oeste (CHO), a par dos hospitais de Peniche e Torres Vedras, os quais serão substituídas pelo NHO.

O movimento contesta ainda a “degradação da assistência à população” no atual hospital, onde “o que era anormal passou a ser a normalidade”, explicou Jorge Reis, exemplificando com o facto de “muitas vezes não haver urgência de Ortopedia - era anormal, passou a ser normal -, não haver Medicina Interna na urgência, que era anormal e passou a ser normal.

Por isso, os cidadãos reivindicam não apenas a construção do novo hospital neste concelho, mas também que, “até lá, a unidade das Caldas da Rainha seja requalificada”.