Governo Regional dá tolerância de ponto durante Rali Vinho Madeira

O Governo Regional da Madeira decidiu dar tolerância de ponto na tarde de 3 de agosto e no dia seguinte aos funcionários dos serviços, institutos e empresas sob sua tutela, devido à realização do Rali Vinho Madeira, que decorre entre os dias 3 e 5 de agosto.

A medida foi tomada na reunião semanal do Conselho do Governo, que decorreu nesta tarde de 20 de Julho, no Funchal.



O Governo madeirense (PSD/CDS), liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, justifica a tolerância para permitir "nesta época estival que a população acompanhe com segurança a festa popular que é o Rali Vinho Madeira, contribuindo, também, desta forma, para a dinamização da economia local".

Os trabalhadores de serviços considerados indispensáveis que tenham de estar a assegurar as diferentes atividades nestes dias podem "gozar a tolerância agora concedida, em momento posterior, obtida a concordância dos respetivos superiores hierárquicos", informa.

Outra das decisões que consta do documento é a adjudicação da empreitada da designada "Sala de Concertos da Madeira - 1ª Fase - Escavação e Contenção Periférica", à RIM-Engenharia Construções, por um preço contratual superior a 1,6 milhões de euros, com um prazo de execução de 300 dias.

O Governo madeirense também aprovou o regulamento que disciplina a concessão de um apoio extraordinário aos produtores de cana-de-açúcar, sem especificar o valor.