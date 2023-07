Empreendimento turístico previsto para as traseiras do Stop no Porto

O Centro Comercial Stop, cuja maioria das lojas estavam arrendadas por músicos e que fechou na passada terça-feira, poderá ter um novo vizinho. Segundo projetos já tornados públicos, está prevista a construção de um empreendimento turístico e imobiliário no Quarteirão da Oficina do Ferro, nas traseiras do Stop. Em julho do ano passado, a Imóveis e Empreendimentos Hoteleiros (IME) promoveu um Concurso de Conceção em parceria com a Ordem dos Arquitetos - Secção Regional do Norte, que permitisse "fazer uma reflexão sobre o melhor enquadramento conceptual para um eventual futuro investimento naquela área". "Em termos programáticos, pretende-se a conceção de um hotel, de apartamentos turísticos e de habitação acessível, nos termos do estabelecido no Programa Preliminar do concurso", pode ler-se no mesmo, disponível no "site" dedicado ao concurso.



De acordo com os anexos do concurso consultados pela Lusa, a área de intervenção não inclui o Centro Comercial Stop, mas uma das entradas para o empreendimento será feita no edifício contíguo, onde já existe um portão que dá acesso ao quarteirão em causa. Além dos terrenos nas traseiras do Stop, naquela zona a IME é também proprietária do hotel Eurostars Heroísmo, precisamente na mesma rua do centro comercial, segundo o seu "site". "A área de intervenção tem atualmente um acesso pela Rua do Heroísmo e terá futuramente outro pela Rua do Barão de Nova Sintra, fixando, assim, dois pontos de conexão com a estrutura viária diretamente envolvente e existente, e que servirão a intervenção", pode ler-se nos documentos do concurso. O administrador de condomínio do centro comercial Stop disse esta quinta-feira à agência Lusa que o dono da empresa hoteleira IME, dona do terreno nas traseiras, manifestou interesse no espaço, mas sem apresentar propostas. A Lusa questionou a IME sobre contactos com o administrador do Stop e sobre o empreendimento nas traseiras do centro comercial denominado Quarteirão da Oficina do Ferro, e aguarda resposta. No quarteirão situava-se a chamada Quinta dos Oliveiras, e em 1917 "a Empreza Ferro Esmalte, Limitada, decide edificar uma fábrica e todas as estruturas de apoio" no local.

Em 1920 e 1922 a Companhia Metalúrgica do Norte procede a "alterações da entrada pela Rua do Heroísmo", e em 1934, as instalações são adaptadas pela Manuel Alves de Freitas & Companhia a Palácio Ford, como ainda hoje é conhecido, "com motores de automóveis, camiões e aviões, para além de tratores". De lá saíram três Ford V8 de competição conduzidos pelo cineasta Manoel de Oliveira, por Giles Holroyd e por Eduardo Ferreirinha. Para o novo projeto, um pedido de esclarecimento de um concorrente assinalava a "prevalência unicamente de pequena tipologia (T0 e T1)" para alojamentos turísticos e habitação acessível, questionando que se "a enorme carência de habitação na cidade é sentida sobretudo pelas famílias de classe média que procuram casas com áreas maiores do que as de um T1", não seria possível "equacionar outras tipologias para alargar o leque de oferta a agregados familiares com mais de duas pessoas". Na resposta, o júri referiu que "foram escolhidas as tipologias T0 e T1 com o fim único de avaliar a capacidade dos concorrentes em propor um modelo de habitação na área de intervenção", mas o promotor poderia "futuramente optar por tipologias diversas". O concurso, que teve três concorrentes, foi ganho pelos arquitetos Rafael Montes e Miguel Acosta com uma percentagem de 41%, mas o júri "lamentou que as propostas de intervenção apresentadas não correspondam ao desafio lançado no campo disciplinar da arquitetura, também pela oportunidade que representa para a cidade, sua transformação e evolução futura". "Manifestou-se, assim, pela fragilidade das três propostas apresentadas, as quais revelam um fraco entendimento do lugar, não estabelecendo relações com o tecido urbano envolvente", refere o relatório, que não obriga à adoção da proposta vencedora para o terreno.