Direção da Associação de Imprensa tem nova presidente

A Associação Portuguesa de Imprensa (APImprensa) tem novos órgãos sociais, com a presidência da direção a ser assumida pela DECO Proteste Editores, representada por Cláudia Maia, diretora e editora de publicações daquela empresa, foi anunciado esta quinta-feira.

A mudança dos órgãos sociais decorre da assembleia-geral da APImprensa que foi hoje realizada na Casa da Imprensa, em Lisboa, com a lista da DECO Proteste Editores eleita por unanimidade.

A presidência da direção passa a ser assumida pela DECO Proteste Editores, representada por Cláudia Maia, diretora e editora de publicações daquela organização.

O programa de candidatura da lista vencedora refere que "a imprensa e as empresas do setor enfrentam vários desafios no mundo contemporâneo que são, ao mesmo tempo, oportunidades para reforçar o seu papel enquanto garante de uma sociedade informada e democrática".

Em declarações à Lusa, a agora presidente da APImprensa sublinha que a diminuição de receitas publicitárias, o aumento do custo das matérias-primas, as falhas reiteradas na distribuição de jornais e revistas – aliadas a uma lenta e difícil transição para o digital –, e a rápida disseminação de desinformação nas redes sociais têm colocado em risco a sustentabilidade económica dos meios de comunicação social, mas também a credibilidade dos profissionais que nele operam.

"É preocupante ver que mais de metade dos concelhos em Portugal é ou está na iminência de se tornar num deserto de notícias, ou seja, não ter quaisquer jornais ou rádios aí sedeados", lamenta Cláudia Maia, o que tem tendência a agravar-se se nada for feito.