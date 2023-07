Prémio Gulbenkian para a Humanidade para ativistas da Indonésia, Camarões e Brasil

Bandi “Apai Janggut”, líder da comunidade Sungai Utik, na Indonésia; Cécile Bibiane Ndjebet, ativista e agrónoma, dos Camarões; e Lélia Wanick Salgado, ambientalista, designer e cenógrafa, do Brasil são os vencedores deste ano do Prémio Calouste Gulbenkian para a Humanidade. Os três vão repartir o prémio de um milhão de euros.

O júri liderado pela antiga chanceler alemã Angela Merkel destacou a liderança e os esforços de restauro ecológico nos três países de onde os premiados são originários.

Os três vencedores foram escolhidos entre 143 nomeados, oriundos de 55 países e de todos os continentes.

“Acreditamos que os vencedores do Prémio vão continuar a inspirar outros e a desencadear futuras iniciativas climáticas positivas, em todo o mundo”, disse Angela Merkel.

António Feijó, presidente do conselho de administração da Fundação Calouste Gulbenkian, considera que esta distinção “presta homenagem ao trabalho e à dedicação que estas personalidades mostraram nos seus esforços de recuperação de ecossistemas vitais, que são cruciais para a mitigação das alterações climáticas”.

E sublinhou: “São um exemplo de liderança excecional, com impacto significativo, em harmonia com a natureza e as comunidades locais.”

Estarão presentes na cerimónia de hoje o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-ministro, António Costa, o Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, António Feijó e a Presidente do Júri, Angela Merkel.



"O Prémio Gulbenkian para a Humanidade distingue pessoas ou organizações que contribuem com a sua liderança para enfrentar os grandes desafios atuais da humanidade, as alterações climáticas e a perda de biodiversidade. No valor de 1 milhão de euros, o Prémio reconhece contribuições de excelência no âmbito da ação climática e soluções inspiradoras e criadoras de esperança para a humanidade.", diz a Fundação.