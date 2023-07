PJ está a investigar morte da bebé de 13 meses em seita

De acordo com o Jornal Correio da Manhã desta quarta-feira, a criança que nasceu a 11 de fevereiro de 2021, morreu dentro da comunidade em março de 2022, por alegados problemas de saúde e nunca terá vista por um médico.

Ainda segundo a publicação, depois da morte do bebé, que não estava registado, os elementos da seita terão realizado uma cerimónia de cremação do corpo e atirado as cinzas a um rio.

A criança era filha do líder da seita Água Akhabl Pinheiro e de uma mulher polaca, Shakti.

A seita, atualmente com cerca de 40 elementos, a grande maioria estrangeiros, vive fechada dentro de um terreno com 4,7 hectares que pertence a Pione Sisto, de 28 anos, futebolista internacional dinamarquês - de origem sudanesa, cuja carreira foi marcada pela excentricidade.

Jogou no Midjtylland, passou pelo Celta de Vigo e chegou a ser apontado ao Sporting e ao FC Porto. No final da época de 2022 foi afastado da equipa dinamarquesa, com o emblema a lamentar as dificuldades de contacto com o atleta.

Também a passagem pelo Celta de Vigo ficou marcada por episódios caricatos de que se destaca logo na apresentação a entrada dos pais, que protagonizaram um ritual indígena para lhe desejar sorte. O mesmo terá acontecido quando regressou à Dinamarca.

Segundo a revista 'Visão' desta semana, a seita é liderada por um filósofo espiritual que quer tornar aquele território independente de Portugal. Água Akhabl Pinheiro, um ex-chef inglês, é o chefe do grupo e pretende formar o 'Reino do Pineal'.