Ministro da Cultura reitera que se deve "preservar autonomia" do humor

O ministro reiterou que "o humor deve gozar de particular autonomia no contexto editorial" dos órgãos de comunicação social.

"Devemos preservar o espaço de autonomia do humor e aceitar com tolerância esse espaço. (...) A liberdade de expressão é um tema muito sério nas nossas sociedades e é tanto mais sério e exigente quando as questões são mais difíceis quando elas se colocam", afirmou o governante.

O ministro falava na comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito de uma audição regimental, e respondia ao Chega sobre a animação alusiva à polícia e ao racismo transmitida no canal público de televisão e que aludia à realidade francesa.

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, reiterou esta quarta-feira que se deve "preservar" o espaço de "autonomia do humor e aceitar com tolerância esse espaço", numa alusão ao 'cartoon' transmitido pela RTP.

"Devemos preservar o espaço de autonomia do humor e aceitar com tolerância esse espaço de autonomia, o que não nos inibe de fazer considerações" sobre o assunto, insistiu.



Questionado pelo Bloco de Esquerda sobre o facto de o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, ter contactado a administração da RTP sobre o referido ‘cartoon’, Pedro Adão e Silva descartou a ideia de que foi para pressionar o canal público.

"O ministro deu-me conta do contacto que tinha feito e não foi para mostrar desagrado. O contacto foi para ser esclarecido e foi muito útil, permitiu dar conta às forças de segurança que estavam inquietas", disse Pedro Adão e Silva.

O 'cartoon, da autoria de Cristina Sampaio, colaboradora do coletivo Spam Cartoon, que tem uma rubrica semanal na RTP, chama-se “Carreira de tiro” e mostra um polícia a atirar ao alvo com cada vez mais intensidade. No final, mostra os alvos, que foram escurecendo à medida da agressividade do polícia, servindo de metáfora ao tema do racismo nas forças de segurança.

Já em 10 de julho, em Vila Viçosa, Pedro Adão e Silva tinha defendido que os humoristas e 'cartoonistas’ devem ter autonomia, destacando que a animação alusiva à polícia e ao racismo transmitida no canal público aludia à "realidade francesa".