Literacia em saúde. Cristina Vaz de Almeida lamenta falta de recursos

"Já sabemos qual é o problema. Está bem identificado, mas é preciso depois levar à prática. É preciso implementar, é preciso envolver os 'stakeholders', é preciso envolver as comunidades, as associações de doentes é essencial - o papel das associações de doentes em Portugal é essencial -, mas depois elas debatem-se com falta de financiamento. E, por isso, apesar de serem associações sem fins lucrativos, elas têm que ter financiamento para desenvolverem os projetos. Não se faz omeletes sem ovos.", lamenta.

Para Cristina Vaz Almeida, a DGS tem-se desdobrado em planos e tarda no combate ao problema junto da comunidade.

"Não basta o papel, não bastam os programas, não bastam os planos. Depois é preciso fazer interação e intervenção na Comunidade. E às vezes não é preciso fazer grandes coisas. É fazer projetos locais com as autarquias, com os municípios, com as unidades de saúde e por isso, é preciso urgentemente passar do papel para as intervenções práticas nas comunidades e para o cidadão.", critica a presidente da SPLS.

A investigadora lembra que há muitos utentes que não dominam as ferramentas digitais, sobretudo os mais idosos. Cristina Vaz de Almeida aponta um exemplo que, considera, é simples, mas ajudaria a clarificar a comunicação entre utentes e profissionais de saúde.

"Isto parece complexo, mas não é complexo. Tem a ver com a mente humana e com a forma e a quantidade de informação com que somos bombardeados todos os dias. E, por isso, um utente que está numa consulta tem que sair de lá com uma mensagem clara e não precisa de sair com 20 orientações. Se há uma relação de continuidade, basta sair com duas ou três orientações, porque a interação com o profissional de saúde é regular."



A SPLS apresenta hoje o primeiro manual em literacia em saúde, no Porto. À cerimónia sucede um debate sobre a transição dos dados de saúde dos pacientes para um registo único digital e a integração dos cuidados de saúde.