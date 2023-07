Justiça investiga morte de bebé numa seita em Oliveira do Hospital

As autoridades estão a investigar a alegada morte de um bebé de 14 meses ocorrida no seio de uma seita instalada na zona de Coimbra, em abril do ano passado.

Em causa está um grupo espiritual, autointitulado Reino do Pineal, que se instalou na aldeia de Seixo da Beira, concelho de Oliveira do Hospital.

A denúncia desta morte terá chegado ao Ministério Público através de um familiar de um membro que integra o grupo.

A Renascença questionou o gabinete de comunicação da Procuradoria-Geral da República e aguarda resposta.

De acordo com o diário Correio da Manhã desta quarta-feira, a criança, nascida a 11 de fevereiro de 2021, morreu em março de 2022, devido a problemas de saúde e, alegamente, sem nunca ter sido vista por um médico.

Ainda segundo a publicação, depois da morte do bebé, que não estava registado, os elementos da seita terão realizado uma cerimónia de cremação do corpo e atirado as cinzas a um rio.

A criança era filha do líder da seita, Água Akhabl Pinheiro, e de uma mulher polaca, de nome Shakti.

A seita, atualmente com cerca de 40 elementos, a grande maioria estrangeiros, vive fechada dentro de um terreno com 4,7 hectares.

De quem são os terrenos onde vive a seita?

Os 4,7 hectares de terreno em Oliveira do Hospital pertencem a Pione Sisto, de 28 anos, futebolista internacional dinamarquês - de origem sudanesa -, cuja carreira foi marcada pela excentricidade.

Jogou no Midjtylland, passou pelo Celta de Vigo e chegou a ser apontado ao Sporting e ao FC Porto. No final da época de 2022, Sisto foi afastado da equipa dinamarquesa, com o emblema a lamentar as dificuldades de contacto com o atleta.

Também a passagem pelo Celta de Vigo ficou marcada por episódios caricatos de que se destaca logo na apresentação a entrada dos pais, que protagonizaram um ritual indígena para lhe desejar sorte. O mesmo terá acontecido quando regressou à Dinamarca.

Segundo a revista "Visão" desta semana, a seita é liderada por um filósofo espiritual que quer tornar aquele território independente de Portugal. Água Akhabl Pinheiro, um ex-chef inglês, é o chefe do grupo e pretende formar o "Reino do Pineal".