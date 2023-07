Caso Altice. Hernâni Vaz e Armando Pereira suspeitos de mais de 35 crimes

O Ministério Público suspeita que Armando Pereira, cofundador da Altice, e Hernâni Vaz Antunes, seu braço direita, terão cometido, entre si, cerca de 35 crimes, entre branqueamento de capitais, fraude fiscal ou falsificação de documentos.

A informação é avançada esta quarta-feira pelo ECO, que fala ainda em seis crimes de corrupção ativa agravada no setor privador, um crime de corrupção passiva também no setor privado e falsas declarações. Tudo no âmbito da operação batizada de "Operação Picoas", conhecida a semana passada e que diz respeito a um alegado esquema financeiro que envolve a Altice e que terá lesado a empresa e o Estado em centenas de milhões de euros.

[Em atualização]