Um homem armado com uma pistola assaltou, nesta tarde de terça-feira, a agência do banco Montepio Geral, em Vendas Novas, no distrito de Évora.

Segundo o que a Renascença apurou, o ladrão ameaçou os funcionários e fugiu com um montante não divulgado de dinheiro.

Fonte oficial da GNR adiantou que o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.