Rede de imigração ilegal desmantelada. Seis detidos ficam em prisão preventiva

As seis pessoas detidas ontem numa megaoperação da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, para desmantelar uma rede de imigração ilegal foram, esta terça-feira, presentes a um juiz, que decidiu aplicar a pena de prisão preventiva a todos.

O juiz Carlos Alexandre entendeu haver necessidade de impor a mais grave pena de coação prevista por existir risco de fuga.

A investigação considera que os seis suspeitos se aproveitaram de uma lacuna na lei portuguesa para criar um esquema sob o qual cobravam milhares de euros a migrantes para os trazerem de forma clandestina para Portugal, permitindo-lhes a posterior circulação livre pelo Espaço Schengen.

A investigação foi iniciada em Portugal em fevereiro de 2022 e resultou de uma estreita cooperação com as autoridades judiciárias europeias, assumindo a EUROJUST a coordenação das diferentes investigações, com o apoio da Europol.

A investigação, cujo inquérito é dirigido pelo DIAP de Lisboa, permitiu identificar 337 transportes entre Lisboa e Paris, no total de mais de 6 mil imigrantes clandestinos.

