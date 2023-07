MP abre inquérito a "influencer" que admitiu submergir filha em água fria

O Ministério Público abriu um inquérito à "influencer" que afirmou, nas redes sociais, que mergulhara a filha de três anos em água gelada para parar uma birra. A afirmação foi feita num vídeo que Joana Mascarenhas partilhou e que gerou uma onda de polémica nas redes sociais, em Portugal, no último fim de semana.

Mascarenhas apagou as suas contas, no entrentanto, mas, noticia o jornal Expresso, foi aberta uma investigação pela Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica de Lisboa. A informação é confirmada pelo gabinete de comunicação da Procuradoria-Geral da República, esta terça-feira.

No vídeo, que deu origem a diversas publicações e críticas nos últimos dias, Joana Mascarenhas diz que submergiu a filha, de três anos, "na piscina" até ao pescoço, repetindo o procedimento na banheira numa outra noite. "Eram para aí cinco da manhã e ela estava a chorar outra vez, aos gritos. Peguei nela, no pijama e fui para dentro da banheira. Molhei-a toda com água fria. Remédio santo", diz.

[Em atualização]