"Confiança e previsibilidade". Bolsas do Superior aumentam e chegam mais cedo aos estudantes

O secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, diz à Renascença que o Governo pretende começar já em setembro e outubro a pagar bolsas a estudantes do Superior de modo a dar "mais confiança e mais previsibilidade" a estudantes e familias.



"É muito importante que estes estudantes que precisam de bolsa saibam rapidamente e tenham essa previsibilidade”, destaca Pedro Nuno Teixeira, acrescentando que “ao saberem no mesmo fim de semana que estão colocados e também que têm bolsa, isso pode ser um estímulo maior para os estudantes e para as suas famílias”.

“Ao darmos mais confiança e mais previsibilidade, pensamos que esta informação pode ser muito relevante para encorajar aqueles estudantes que irão estudar no ensino superior”, realça.

Nestas declarações, o secretário de Estado do Ensino Superior assegura que “todos os estudantes que se candidatem a bolsa ao mesmo tempo que se estão a candidatar ao Ensino Superior, receberão a confirmação no fim no último fim de semana de agosto.



Questionado sobre se há condições para cumprir estes prazos, o governante garante que sim e dá o exemplo deste ano em que - diz - foram pagas muitas bolsas em setembro e outubro.

“Com esta antecipação, a nossa expectativa é tornar isto ainda mais rápido e mais ágil e, portanto, começar a pagar ainda a mais estudantes em setembro ou em outubro”, frisa.