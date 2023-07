Incêndio em Pedrógão Pequeno. IC8 e EN2 reabertos e falta dominar 10%

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde num povoamento florestal, em Pedrógão Pequeno, na Sertã, está praticamente dominado, faltando apenas uma faixa de 10%, junto ao rio, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, pelas 18h40, o incêndio ainda estava "ativo", mas o combate "decorria favoravelmente, faltando apenas dominar 10%" junto ao rio Zêzere.

O alerta para o incêndio num povoamento florestal próximo de Pedrógão Pequeno, no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, foi dado às 14h52 e obrigou ao corte do trânsito no Itinerário Complementar (IC) 8 e na Estrada Nacional 2 (EN), próximo de Pedrógão Pequeno.

À agência Lusa, fonte do Destacamento Territorial da Sertã da GNR, disse que a circulação rodoviária foi reaberta no IC8 (nós do Carvalhal e de Pedrógão Grande) e na EN2 cerca das 17h30.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 18:45 ainda estavam no local, 272 operacionais, apoiados por 83 veículos e sete meios aéreos.