Atenção ao telemóvel. Autoridades lançam campanha de fiscalização durante a condução

A fiscalização do uso do telemóvel durante a condução vai intensificar-se com uma campanha promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

Denominada “Ao volante, o telemóvel pode esperar”, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023, a campanha decorre entre 18 e 24 de julho e tem como objetivo “alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução”.

Em comunicado, as autoridades assinalam que a “50 km/h, olhar para o telemóvel durante 3 segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros”.

“A utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de ter um acidente, causando um aumento no tempo de reação a situações imprevistas”, lê-se no documento.

A ANSR vai efetuar ações de sensibilização dos condutores em todo o território nacional, enquanto PSP e GNR estarão presentes com operações de fiscalização em vias e acessos com grande fluxo rodoviário.

Estão previstas ações em Lisboa (terça-feira, 18 de julho, às 15h00, na A5 - Portagens de Carcavelos, sentido Lisboa – Cascais, Castelo Branco (quarta-feira, 19 de julho, às 13h, na Rua Pedro da Fonseca e Rua Combatentes da Grande Guerra), Coimbra na A1 – Portagens de Coimbra Norte/IP3 (quarta-feira, dia 20, às 8h00), Espinho (quinta-feira, 21 de julho, às 8h30, entre a Rua Professor Dias Afonso e a rotunda de acesso à A41 e A29, sentido sul-norte) e Santarém (dia 24, às 16h00, IC10 Km 0,5 sentido Norte-Sul no acesso Ponte Salgueiro Maia).

A ANSR, a GNR e a PSP relembram que o uso do telemóvel ao volante é um risco para a segurança do próprio e dos outros indicando que “os condutores que utilizam o telemóvel durante a condução são mais lentos a reconhecer e a reagir a perigos”.

Além disso, referem que “a distração ocorre quando duas tarefas mentais, conduzir e utilizar o telemóvel, são executadas ao mesmo tempo, o que provoca lapsos de atenção e erros de avaliação”.

Por sim, lembram que “o uso de aparelhos eletrónicos durante a condução causa dificuldade na interpretação da sinalização e desrespeito das regras de cedência de passagem, designadamente em relação aos peões”.