Dois jovens morrem em acidente entre moto e carro em Vila Real

Dois jovens morreram este domingo na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel na cidade de Vila Real, disse fonte do Sub-comando regional do Douro.

As vítimas mortais eram as ocupantes da moto e o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

No automóvel seguia uma mulher e duas crianças que receberam apoio psicológico.

O acidente ocorreu na zona de Abrambres, pelas 20h17, e para o local foram mobilizados 19 operacionais e oito viaturas, entre bombeiros da Cruz Verde, PSP e INEM, com uma equipa de psicólogos.