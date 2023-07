Dezoito concelhos de três distritos em perigo máximo de incêndio

Dezoito concelhos dos distritos de Santarém, Castelo Branco e Faro apresentam este domingo um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo estão hoje os concelhos de Vila de Rei (distrito de Castelo Branco), Ferreira do Zêzere, Tomar, Abrantes, Sardoal, Vila Nova da Barquinha, Constância, Chamusca e Alcanena (distrito de Santarém) e Vila do Bispo, Aljezur, Lagos, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (distrito de Faro).

O IPMA colocou também várias dezenas de concelhos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Leiria, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro em perigo muito elevado.

Outros concelhos de vários distritos do continente estão hoje em perigo elevado de incêndio.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Desde o início do ano, as mais de 4.000 ocorrências de fogo já afetaram perto de 10.000 hectares de espaços rurais.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente limpo e uma pequena subida da temperatura máxima, com o vento a soprar por vezes forte no litoral oeste e terras altas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (em Viseu) e os 18 (em Faro) e as máximas entre os 21 (em Viana do Castelo) e os 33 (em Faro).