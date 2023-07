Quatro zonas de exclusão aérea na JMJ, 16 mil agentes mobilizados

O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna informou esta sexta-feira que o plano de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) prevê quatro zonas de exclusão aérea e constrangimentos em 23 aeródromos. As operações de segurança vão ainda envolver cerca de 16 mil elementos das forças de segurança.

O anúncio foi feito por Paulo Vizeu Pinheiro durante a apresentação do plano de mobilidade preparado pelo Governo para o evento religioso, que decorre de 1 a 6 de agosto em Lisboa e noutras cidades, que trará a Portugal o Papa Francisco e cerca de 1,5 milhões de peregrinos.

O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna anunciou que vai ser possível monitorizar, em tempo real, o número de pessoas em cada um dos espaços da JMJ, procurando evitar a sobrelotação.



Em termos de segurança, estão definidos 21 pontos de passagem em fronteiras, com um controlo seletivo pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com o apoio da GNR e PSP, a ser realizado “em função da análise de risco” e de informações dos parceiros internacionais.

Nas comunicações, o "aumento da capacidade de resposta e resiliência" é feito com um reforço das redes gerais de telecomunicações e de seis estações de comunicação na zona de Lisboa. 500 números de telemóvel, relacionados com as forças de segurança, vão ter tratamento prioritário na rede.

A organização prevê números crescentes de peregrinos ao longo da semana da JMJ: cerca de 750 mil no Parque Eduardo VII e 1 milhão no Parque Tejo, com 20 mil voluntários na Feira Vocacional e 30 mil em geral.